Кулушев Султанбеков Мухаметрахим Зауряд Сотник — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулушев Султанбеков Мухаметрахим Зауряд Сотник

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Место рождения

1-е Идельбаево, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1779

Дата смерти

1838

Пол

Мужской

Добавил:

IB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Султанбеков Кулуш

Мать: не указана

1-е Идельбаево, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1800

Сын: Мухаметрахимов Искандер Урядник

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

1-е Идельбаево, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1803

Сын: Мухаметрахимов Ибрагим Имам

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1806

Сын: Мухаметрахимов Муса Султан бекъ Зауряд хорунжий

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

1-е Идельбаево, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1810

Сын: Мухаметрахимов Халил

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

1-е Идельбаево, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1811

Сын: Мухаметрахимов Гайса

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

1-е Идельбаево, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1819

Сын: Мухаметрахимов Давлеткулъ

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

1-е Идельбаево, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1820

Сын: Мухаметрахимов Иганьша

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

1-е Идельбаево, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1831

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

1-е Идельбаево, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1832

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

1-е Идельбаево, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
1838
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