Кулушев Султанбеков Мухаметрахим Зауряд Сотник
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смерти1838
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Султанбеков Кулуш
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1800
Сын: Мухаметрахимов Искандер Урядник
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1803
Сын: Мухаметрахимов Ибрагим Имам
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1806
Сын: Мухаметрахимов Муса Султан бекъ Зауряд хорунжий
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1810
Сын: Мухаметрахимов Халил
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1811
Сын: Мухаметрахимов Гайса
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1819
Сын: Мухаметрахимов Давлеткулъ
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1831
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1832
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
1838