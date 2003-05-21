Федорец Юрий Нестерович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.11.1952
Дата смерти21.05.2003
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.11.1975
Дочь: Фищенко (Федорец) Оксана Юрьевна
Мать ребёнка: Федорец (Соболевская) Галина Викторовна
Рождение ребёнка
05.02.1978
Мать ребёнка: Федорец (Соболевская) Галина Викторовна
Рождение ребёнка
23.10.1988
Мать ребёнка: Федорец (Соболевская) Галина Викторовна
Смерть
21.05.2003