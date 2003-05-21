Федорец Юрий Нестерович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедорец Юрий Нестерович

Федорец Юрий Нестерович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1952

Дата смерти

21.05.2003

Пол

Мужской

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федорец (Соболевская) Галина Викторовна

Рождение ребёнка
07.11.1975

Дочь: Фищенко (Федорец) Оксана Юрьевна

Мать ребёнка: Федорец (Соболевская) Галина Викторовна

Рождение ребёнка
05.02.1978

Сын: Федорец Дмитрий Юрьевич

Мать ребёнка: Федорец (Соболевская) Галина Викторовна

Рождение ребёнка
23.10.1988

Сын: Федорец Антон Юрьевич

Мать ребёнка: Федорец (Соболевская) Галина Викторовна

Смерть
21.05.2003

Мы используем куки для улучшения работы сайта.