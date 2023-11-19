Анфимова Марья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.09.1883
Дата смерти28.12.1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.10.1897
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Анфимов Фома Васильевич
Рождение ребёнка
?.02.1901
Сын: Анфимов Андрей Фомич
Отец ребёнка: Анфимов Фома Васильевич
Рождение ребёнка
09.08.1909
Сын: Анфимов Михаил Фомич
Отец ребёнка: Анфимов Фома Васильевич
Рождение ребёнка
21.11.1914
Дочь: Анфимова- Евдокия Фоминична
Отец ребёнка: Анфимов Фома Васильевич
Рождение ребёнка
20.04.1921
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Анфимов Фома Васильевич
Смерть
28.12.1956
Рождение ребёнка
02.02.1983
Дочь: Анфимова- Анна Фоминична
Отец ребёнка: Анфимов Фома Васильевич