Анфимова Марья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анфимова Марья Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.09.1883

Дата смерти

28.12.1956

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1901 г.р.
1909 г.р.
1914 г.р.
Скрыто настройками приватности
1983 г.р.

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.10.1897

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Анфимов Фома Васильевич

Рождение ребёнка
?.02.1901

Сын: Анфимов Андрей Фомич

Отец ребёнка: Анфимов Фома Васильевич

Рождение ребёнка
09.08.1909

Сын: Анфимов Михаил Фомич

Отец ребёнка: Анфимов Фома Васильевич

Рождение ребёнка
21.11.1914

Дочь: Анфимова- Евдокия Фоминична

Отец ребёнка: Анфимов Фома Васильевич

Рождение ребёнка
20.04.1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Анфимов Фома Васильевич

Смерть
28.12.1956
Рождение ребёнка
02.02.1983

Дочь: Анфимова- Анна Фоминична

Отец ребёнка: Анфимов Фома Васильевич

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