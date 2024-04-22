Кащеева (Лукьянова) Анастасия Кирилловна
Место рождения
Дата рождения29.11.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1878
Отец: Лукьянов Кирилл Стефанович
Мать: Варвара Стефановна
Рождение ребёнка
16.10.1903
Сын: Кащеев Лука Иванович
Отец ребёнка: Кащеев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Котова Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Кащеев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
01.05.1922
Сын: Кащеев Иван Иванович
Отец ребёнка: Кащеев Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно