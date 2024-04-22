Кащеева (Лукьянова) Анастасия Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кащеева (Лукьянова) Анастасия Кирилловна

Место рождения

Добрынь, Кромской муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

29.11.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1878

Отец: Лукьянов Кирилл Стефанович

Мать: Варвара Стефановна

Добрынь, Кромской муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
16.10.1903

Сын: Кащеев Лука Иванович

Отец ребёнка: Кащеев Иван Васильевич

Гостомля нижняя, Кромский уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Котова Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Кащеев Иван Васильевич

Гостомля нижняя, Кромский уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
01.05.1922

Сын: Кащеев Иван Иванович

Отец ребёнка: Кащеев Иван Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кащеев Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно
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