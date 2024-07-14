Кириллова (Волкова) Евдокия Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
01.01.1899 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/ab4432ec-47e6-4f7d-9500-ffce8fdeb363/115
Смерть
Неизвестно