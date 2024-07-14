Кириллова (Волкова) Евдокия Георгиевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Кириллова (Волкова) Евдокия Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
01.01.1899 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/ab4432ec-47e6-4f7d-9500-ffce8fdeb363/115
Смерть
Неизвестно

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