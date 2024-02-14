Нигматуллин Зайнельгабидин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нигматуллин Зайнельгабидин

Место рождения

д.Малые Кайбицы,Кушманскую волость Свияжского уезда Казанской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гисматуллин Нигматулла

Мать: (Нигматуллин) Бибикамал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нигматуллина Фахрижихан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нигматуллина Фахрижихан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нигматуллина Фахрижихан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нигматуллина Фахрижихан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Нигматуллин) Гайша

Мать ребёнка: Нигматуллина Фахрижихан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нигматуллин Гапдулла

Мать ребёнка: Нигматуллина Фахрижихан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Нигматуллина) Махмуда

Мать ребёнка: Нигматуллина Фахрижихан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Габидинов Нургали

Мать ребёнка: Нигматуллина Фахрижихан

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нигматуллина Фахрижихан

Рождение ребёнка
17.04.1923

Сын: Габидинов Салих

Мать ребёнка: Нигматуллина Фахрижихан

Смерть
Неизвестно

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