Нигматуллин Зайнельгабидин
Место рожденияд.Малые Кайбицы,Кушманскую волость Свияжского уезда Казанской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гисматуллин Нигматулла
Мать: (Нигматуллин) Бибикамал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Нигматуллин) Гайша
Мать ребёнка: Нигматуллина Фахрижихан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нигматуллин Гапдулла
Мать ребёнка: Нигматуллина Фахрижихан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Нигматуллина) Махмуда
Мать ребёнка: Нигматуллина Фахрижихан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Габидинов Нургали
Мать ребёнка: Нигматуллина Фахрижихан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нигматуллина Фахрижихан
Рождение ребёнка
17.04.1923
Сын: Габидинов Салих
Мать ребёнка: Нигматуллина Фахрижихан
Смерть
Неизвестно