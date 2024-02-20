Овчинников Валерии Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинников Валерии Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.05.?

Сын: Овчинников Алексей Валерьевич

Мать ребёнка: Халикова Алмазия Рифкатовна

Рождение ребёнка
02.12.?

Сын: Овчинников Максим Валерьевич

Мать ребёнка: Халикова Алмазия Рифкатовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Халикова Алмазия Рифкатовна

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