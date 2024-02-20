Овчинников Валерии Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.05.?
Сын: Овчинников Алексей Валерьевич
Мать ребёнка: Халикова Алмазия Рифкатовна
Рождение ребёнка
02.12.?
Сын: Овчинников Максим Валерьевич
Мать ребёнка: Халикова Алмазия Рифкатовна
Бракосочетание
Неизвестно