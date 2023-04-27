Шутова Ирина Авдеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шутова Ирина Авдеева

Место рождения

Крысовская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1732

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1739 г.р.

Дети

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Крысовская, Нолинский уезд, Вятская губерния
взята той же Кырчанской вотчины из деревни Крысовской, монастырская
Рождение ребёнка
Около 1758

Дочь: (Шутова) Стефанида Кононова

Отец ребёнка: Шутов Конон Семёнов

Новинское, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
До 1763

Муж: Шутов Конон Семёнов

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