Шутова Ирина Авдеева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1732
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1732
Отец: не указан
Мать: не указана
взята той же Кырчанской вотчины из деревни Крысовской, монастырская
Рождение ребёнка
Около 1758
Дочь: (Шутова) Стефанида Кононова
Отец ребёнка: Шутов Конон Семёнов
Новинское, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
До 1763
Муж: Шутов Конон Семёнов