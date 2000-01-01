Болошова Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болошова Людмила

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.04.?

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.02.1987

Сын: Болошов Валентин Евгеньевич

Отец ребёнка: Болошов Евгений Валентинович

Рождение ребёнка
19.04.1988

Сын: Болошов Александр Евгеньевич

Отец ребёнка: Болошов Евгений Валентинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Болошов Евгений Валентинович

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