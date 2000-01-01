Болошова Людмила
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.04.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.02.1987
Сын: Болошов Валентин Евгеньевич
Отец ребёнка: Болошов Евгений Валентинович
Рождение ребёнка
19.04.1988
Сын: Болошов Александр Евгеньевич
Отец ребёнка: Болошов Евгений Валентинович
Бракосочетание
Неизвестно