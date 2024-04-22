Воробьева Ефимия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоробьева Ефимия Степановна

Воробьева Ефимия Степановна

avatar

Место рождения

Скрипки, Новосокольнический муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1870

Дата смерти

05.01.1956

Пол

Женский

Добавил:

КИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Степан

Мать: не указана

Скрипки, Новосокольнический муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
05.05.1907

Дочь: Смирнова Александра Семëновна

Отец ребёнка: Воробьев Семен

Скрипки, Новосокольнический муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воробьев Сергей Семёнович

Отец ребёнка: Воробьев Семен

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Назимово, Новосокольнический муниципальный район, Псковская область
Смерть
05.01.1956
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close