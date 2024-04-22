Воробьева Ефимия Степановна
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смерти05.01.1956
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
МужНе указан
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Степан
Рождение ребёнка
05.05.1907
Дочь: Смирнова Александра Семëновна
Отец ребёнка: Воробьев Семен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воробьев Сергей Семёнович
Отец ребёнка: Воробьев Семен
Бракосочетание
Неизвестно
Назимово, Новосокольнический муниципальный район, Псковская область
Смерть
05.01.1956