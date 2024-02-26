Камушкина Анисья Прокофьева (Вна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1785
Дата смертиДо 1850
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1785
Отец: Прокофий Кондратьев (Ич)
Мать: Домна Никитина (Чна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1811
Сын: Камушкин Степан Трифонов (Ич)
Отец ребёнка: Камушкин Трифон Семенов (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1812
Дочь: (Камушкина) Татьяна Трифонова (Вна)
Отец ребёнка: Камушкин Трифон Семенов (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1816
Сын: Камушкин Прокофий Трифонов (Ич)
Отец ребёнка: Камушкин Трифон Семенов (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: (Камушкина) Акулина Трифонова (Вна)
Отец ребёнка: Камушкин Трифон Семенов (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
До 1850