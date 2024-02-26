Камушкина Анисья Прокофьева (Вна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Камушкина Анисья Прокофьева (Вна)

Место рождения

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1785

Дата смерти

До 1850

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785

Отец: Прокофий Кондратьев (Ич)

Мать: Домна Никитина (Чна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Камушкин Трифон Семенов (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Камушкин Степан Трифонов (Ич)

Отец ребёнка: Камушкин Трифон Семенов (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1812

Дочь: (Камушкина) Татьяна Трифонова (Вна)

Отец ребёнка: Камушкин Трифон Семенов (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Камушкин Прокофий Трифонов (Ич)

Отец ребёнка: Камушкин Трифон Семенов (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: (Камушкина) Акулина Трифонова (Вна)

Отец ребёнка: Камушкин Трифон Семенов (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
До 1850

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