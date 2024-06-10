Бобровник Самуил Мартинов 1784 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бобровник Самуил Мартинов

Место рождения

Малин, Житомирська область

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Бобровник Мартин Корнеев

Мать: Бобровник Евдокия Иоаннов

Малин, Житомирська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бобровник Мелания Иоаннов

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Бобровник (Бобровник) Дарья Самуилова

Мать ребёнка: Бобровник Мелания Иоаннов

Малин, Житомирська область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Бобровник Никита Самуилов

Мать ребёнка: Бобровник Мелания Иоаннов

Малин, Житомирська область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Бобровник Моисей Самуилов

Мать ребёнка: Бобровник Мелания Иоаннов

Малин, Житомирська область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Бобровник Григорий Самуилов

Мать ребёнка: Бобровник Мелания Иоаннов

Малин, Житомирська область
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Бобровник (Бобровник) Феодосия Самуилова

Мать ребёнка: Бобровник Мелания Иоаннов

Малин, Житомирська область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Бобровник Стефан Самуилов

Мать ребёнка: Бобровник Мелания Иоаннов

Малин, Житомирська область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Бобровник Артемий Самуилов

Мать ребёнка: Бобровник Мелания Иоаннов

Малин, Житомирська область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Бобровник (Бобровник) Мария Самуилова

Мать ребёнка: Бобровник Мелания Иоаннов

Малин, Житомирська область
Смерть
Неизвестно

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