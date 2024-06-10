Бобровник Самуил Мартинов
Место рождения
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Бобровник (Бобровник) Дарья Самуилова
Мать ребёнка: Бобровник Мелания Иоаннов
Рождение ребёнка
1803
Сын: Бобровник Никита Самуилов
Мать ребёнка: Бобровник Мелания Иоаннов
Рождение ребёнка
1809
Сын: Бобровник Моисей Самуилов
Мать ребёнка: Бобровник Мелания Иоаннов
Рождение ребёнка
1816
Сын: Бобровник Григорий Самуилов
Мать ребёнка: Бобровник Мелания Иоаннов
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Бобровник (Бобровник) Феодосия Самуилова
Мать ребёнка: Бобровник Мелания Иоаннов
Рождение ребёнка
1820
Сын: Бобровник Стефан Самуилов
Мать ребёнка: Бобровник Мелания Иоаннов
Рождение ребёнка
1822
Сын: Бобровник Артемий Самуилов
Мать ребёнка: Бобровник Мелания Иоаннов
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Бобровник (Бобровник) Мария Самуилова
Мать ребёнка: Бобровник Мелания Иоаннов
Смерть
Неизвестно