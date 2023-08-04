Парахина (Долматова) Прасковья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1896
Дата смерти1982
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1896
Отец: Долматов Алексей Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.12.1925
Дочь: Забелина Анна Никитична
Отец ребёнка: Парахин Никита Ильич
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Ракитина Зоя Никитична
Отец ребёнка: Парахин Никита Ильич
Смерть
1982