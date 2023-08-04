Парахина (Долматова) Прасковья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парахина (Долматова) Прасковья Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1896

Дата смерти

1982

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1896

Отец: Долматов Алексей Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.12.1925

Дочь: Забелина Анна Никитична

Отец ребёнка: Парахин Никита Ильич

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Ракитина Зоя Никитична

Отец ребёнка: Парахин Никита Ильич

Смерть
1982

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