Сонин Михаил
Место рождения
Дата рожденияОколо 1780 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1780 ст.
Рождение ребёнка
Около 1800 ст.
Год рождения 1800 указан по данным Ревизских Сказок №10 от 8 апреля1858г_с.Павловское, где указан возраст 58 лет. Архив ГАТО (Тамбов) Ф-12.Оп.1.Д1987 Л38.
Рождение ребёнка
С 1814 по 1816 ст.
Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
1814 год рождения записан на основании данных Ревизских Сказок РС №10 от 9 апреля 1858г., где указан возраст 44 года. Источник: Архив ГАТО (Тамбов) Ф-12.Оп.1.Д1986.Л170_РС-1858г. с.Грязновка. Семья ... Показать все
Смерть
Неизвестно