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Сонин Михаил

Место рождения

Павловское, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Около 1780 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТП
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1780 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Павловское, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1800 ст.

Сын: Сонин Матвей Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Павловское, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Год рождения 1800 указан по данным Ревизских Сказок №10 от 8 апреля1858г_с.Павловское, где указан возраст 58 лет. Архив ГАТО (Тамбов) Ф-12.Оп.1.Д1987 Л38.
Рождение ребёнка
С 1814 по 1816 ст.

Сын: Сонин Егор Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
1814 год рождения записан на основании данных Ревизских Сказок РС №10 от 9 апреля 1858г., где указан возраст 44 года. Источник: Архив ГАТО (Тамбов) Ф-12.Оп.1.Д1986.Л170_РС-1858г. с.Грязновка. Семья ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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