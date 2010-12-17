Дубова (Барышникова) Ольга Васильевна
Место рожденияс.Средние Тимерсяны, Цильнинский район, Ульяновская область
Дата рождения26.08.1929
Дата смерти17.12.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1929
с.Средние Тимерсяны, Цильнинский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.03.1948
Сын: Дубов Иван Егорович
Отец ребёнка: Дубов Егор Александрович
Рождение ребёнка
02.03.1950
Дочь: Охотникова Раиса Егоровна
Отец ребёнка: Дубов Егор Александрович
с.Средние Тимерсяны, Цильнинский район, Ульяновская
Рождение ребёнка
1952
Отец ребёнка: Дубов Егор Александрович
Рождение ребёнка
1953
Отец ребёнка: Дубов Егор Александрович
Рождение ребёнка
30.09.1954
Отец ребёнка: Дубов Егор Александрович
Рождение ребёнка
04.09.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дубов Егор Александрович
Рождение ребёнка
06.06.1960
Отец ребёнка: Дубов Егор Александрович
Рождение ребёнка
06.06.1960
Дочь: Татьяна Егоровна
Отец ребёнка: Дубов Егор Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.12.2010