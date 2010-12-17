Дубова (Барышникова) Ольга Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубова (Барышникова) Ольга Васильевна

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Место рождения

с.Средние Тимерсяны, Цильнинский район, Ульяновская область

Дата рождения

26.08.1929

Дата смерти

17.12.2010

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1929

Отец: Барышников Василий Семенович

Мать: Барышникова Анисия Борисовна

с.Средние Тимерсяны, Цильнинский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.03.1948

Сын: Дубов Иван Егорович

Отец ребёнка: Дубов Егор Александрович

Рождение ребёнка
02.03.1950

Дочь: Охотникова Раиса Егоровна

Отец ребёнка: Дубов Егор Александрович

с.Средние Тимерсяны, Цильнинский район, Ульяновская
Рождение ребёнка
1952

Сын: Дубов Геннадий Егорович

Отец ребёнка: Дубов Егор Александрович

Рождение ребёнка
1953

Сын: Дубов Геннадий Егорович

Отец ребёнка: Дубов Егор Александрович

Рождение ребёнка
30.09.1954

Сын: Дубов Владимир Иванович

Отец ребёнка: Дубов Егор Александрович

Рождение ребёнка
04.09.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дубов Егор Александрович

Рождение ребёнка
06.06.1960

Сын: Дубов Вячеслав Егорович

Отец ребёнка: Дубов Егор Александрович

Рождение ребёнка
06.06.1960

Дочь: Татьяна Егоровна

Отец ребёнка: Дубов Егор Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дубов Егор Александрович

Смерть
17.12.2010
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