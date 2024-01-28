Кожин Клим Иванович
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1818
Дочь: (Кожина) Аксинья Климовна
Мать ребёнка: Кожина Прасковья Яковлевна
Рождение ребёнка
1824
Дочь: (Кожина) Маремьяна Климовна
Мать ребёнка: Кожина Прасковья Яковлевна
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: Кожина Прасковья Яковлевна
Рождение ребёнка
1827 или 1843
Дочь: (Кожина) Феоктиста Климовна
Мать ребёнка: Кожина Прасковья Яковлевна
Рождение ребёнка
1832
Сын: Кожин Иван Климович
Мать ребёнка: Кожина Прасковья Яковлевна
Рождение ребёнка
1835
Дочь: (Кожина) Ксения Климовна
Мать ребёнка: Кожина Прасковья Яковлевна
Рождение ребёнка
1837
Сын: Кожин (Климов) Алексей Климович
Мать ребёнка: Кожина Прасковья Яковлевна
Смерть
Неизвестно