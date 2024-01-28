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Кожин Клим Иванович

Место рождения

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Кожин Иван Иванович

Мать: Кожина (Маслова) Пелагея Ивановна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кожина Прасковья Яковлевна

Рождение ребёнка
1818

Дочь: (Кожина) Аксинья Климовна

Мать ребёнка: Кожина Прасковья Яковлевна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: (Кожина) Маремьяна Климовна

Мать ребёнка: Кожина Прасковья Яковлевна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Кожин Никита Климович

Мать ребёнка: Кожина Прасковья Яковлевна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1827 или 1843

Дочь: (Кожина) Феоктиста Климовна

Мать ребёнка: Кожина Прасковья Яковлевна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Кожин Иван Климович

Мать ребёнка: Кожина Прасковья Яковлевна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: (Кожина) Ксения Климовна

Мать ребёнка: Кожина Прасковья Яковлевна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Кожин (Климов) Алексей Климович

Мать ребёнка: Кожина Прасковья Яковлевна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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