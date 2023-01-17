Матвей Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвей Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

После 1838

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1785 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1785

Жена: ?

Бракосочетание
Около 1810

Жена: Матрона Андреевна

Работа или профессия
Между 1810 и 1838
Острецово, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
дьячок
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Смирнитский Иван Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Острецово, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
После 1838
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