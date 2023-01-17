Матвей Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смертиПосле 1838
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1785
Жена: ?
Бракосочетание
Около 1810
Жена: Матрона Андреевна
Работа или профессия
Между 1810 и 1838
дьячок
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Смирнитский Иван Матвеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1838