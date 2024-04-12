Иван Самуилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Самуилович

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: (в Бегах С 1829) Самуил Иванович

Мать: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Евстафий Иванович

Мать ребёнка: Прасковья Климентьевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Савинкин (рекрут С 1854) Кондратий Иванович

Мать ребёнка: Прасковья Климентьевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Власий Иванович

Мать ребёнка: Прасковья Климентьевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Сергей Иванович

Мать ребёнка: Прасковья Климентьевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Климентьевна

Смерть
Неизвестно
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