Иван Самуилович
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: (в Бегах С 1829) Самуил Иванович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1818
Сын: Евстафий Иванович
Мать ребёнка: Прасковья Климентьевна
Рождение ребёнка
1824
Сын: Савинкин (рекрут С 1854) Кондратий Иванович
Мать ребёнка: Прасковья Климентьевна
Рождение ребёнка
1826
Сын: Власий Иванович
Мать ребёнка: Прасковья Климентьевна
Рождение ребёнка
1831
Сын: Сергей Иванович
Мать ребёнка: Прасковья Климентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Климентьевна
Смерть
Неизвестно