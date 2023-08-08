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Самарин Виктор Андреевич
Самарин Виктор Андреевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.07.1946
Пол
Мужской
Отец
Самарин Андрей Сергеевич
1898 г.р.
Мать
Самарина (Березина) Анисия Ксенофонтовна
1903 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1946
Отец:
Самарин Андрей Сергеевич
Мать:
Самарина Анисия Ксенофонтовна
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