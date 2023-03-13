Евграфов Георгий Евграфович
Место рождения
Дата рождения23.04.1897 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1897 ст.
Отец: не указан
Бракосочетание
1921
Сельцо-Карельское, Удомельский, Тверская область
Рождение ребёнка
22.09.1922
Сын: Евграфов Владимир Георгиевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1925
Сын: Евграфов Александр Георгиевич
Мать ребёнка: Евграфова (Шегенова) Наталья Семеновна
Смерть
Неизвестно