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Евграфов Георгий Евграфович

Место рождения

Свирка, Удомельский, Тверская область

Дата рождения

23.04.1897 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1897 ст.

Отец: не указан

Мать: Евграфова Матрона Васильева

Свирка, Удомельский, Тверская область
Бракосочетание
1921

Жена: Евграфова (Шегенова) Наталья Семеновна

Сельцо-Карельское, Удомельский, Тверская область
Рождение ребёнка
22.09.1922

Сын: Евграфов Владимир Георгиевич

Мать ребёнка: не указана

Свирка, Удомельский, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1925

Сын: Евграфов Александр Георгиевич

Мать ребёнка: Евграфова (Шегенова) Наталья Семеновна

Смерть
Неизвестно

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