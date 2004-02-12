Мухаметьянов Ражап Агилевич
Место рождения
Дата рождения03.01.1930
Дата смерти12.02.2004
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1930
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Асма
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мухаметзянов Раис Ражапович
Мать ребёнка: Асма
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мухаметьянова Гаухар Ражаповна
Мать ребёнка: Асма
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мухаметзянов Ильдар Ражапович
Мать ребёнка: Асма
Смерть
12.02.2004