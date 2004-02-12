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Мухаметьянов Ражап Агилевич

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Место рождения

Бакрак, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

03.01.1930

Дата смерти

12.02.2004

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1930

Отец: Мухаметзянов Агиль Гайзуллович

Мать: Габдрафикова Марьям Мухтаровна

Бакрак, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Асма

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мухаметзянов Раис Ражапович

Мать ребёнка: Асма

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мухаметьянова Гаухар Ражаповна

Мать ребёнка: Асма

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мухаметзянов Ильдар Ражапович

Мать ребёнка: Асма

Смерть
12.02.2004
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