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Дудкевич Игорь Васильевич

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Место рождения

Любитовка, Дальнереченский муниципальный район, Приморский край

Дата рождения

03.01.1973

Дата смерти

08.09.2021

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1973

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Любитовка, Дальнереченский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
18.12.1996

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
08.09.2021
Любитовка, Дальнереченский муниципальный район, Приморский край
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