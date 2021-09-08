Дудкевич Игорь Васильевич
Место рождения
Дата рождения03.01.1973
Дата смерти08.09.2021
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1973
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.12.1996
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
08.09.2021