Осокин Михаил Трофимович
Место рожденияд. Сысоева, Богородской волости, Вологодского уезда, Вологодской Губернии
Дата рождения1777
Дата смерти1835
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Трофим Андреевич
Мать: Пелагея Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна Яковлевна
Рождение ребёнка
1802
Дочь: (Осокина) Александра Михайловна
Мать ребёнка: Ульяна Яковлевна
Рождение ребёнка
26.02.1802
Дочь: (Осокина) Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Ульяна Яковлевна
Рождение ребёнка
12.06.1806
Мать ребёнка: Ульяна Яковлевна
Рождение ребёнка
1809
Дочь: (Осокина) Марфа Михайловна
Мать ребёнка: Ульяна Яковлевна
Рождение ребёнка
1812
Дочь: (Осокина) Александра Михайловна
Мать ребёнка: Ульяна Яковлевна
Рождение ребёнка
08.11.1815
Дочь: (Осокина) Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Ульяна Яковлевна
Смерть
1835