Панарин Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.08.1955
Дочь: Капарис Елена Федоровна
Мать ребёнка: Панарина Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Панарина Мария
Смерть
Неизвестно
Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область