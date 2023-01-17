Панарин Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панарин Федор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.08.1955

Дочь: Капарис Елена Федоровна

Мать ребёнка: Панарина Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панарина Мария

Смерть
Неизвестно
Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
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