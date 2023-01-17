Жаринов Виктор Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жаринов Виктор Владимирович

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Место рождения

Семенов, Семеновский, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1906 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жаринов Владимир Васильевич

Мать: Жаринова Анна Васильевна

Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Пьянство
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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