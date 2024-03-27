Вязников Леонид Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вязников Леонид Гаврилович

Место рождения

г. Иркутск, Иркутская область

Дата рождения

05.05.1955

Дата смерти

2014

Пол

Мужской

Отец

1926 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1955

Отец: Вязников Гаврил Прокопьевич

Мать: Вязникова Антонина Ивановна

г. Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
05.11.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вязникова Вера Петровна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Смерть
2014
г. Иркутск, Иркутская область
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