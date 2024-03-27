Вязников Леонид Гаврилович
Место рожденияг. Иркутск, Иркутская область
Дата рождения05.05.1955
Дата смерти2014
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1955
г. Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
05.11.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вязникова Вера Петровна
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Смерть
2014
г. Иркутск, Иркутская область