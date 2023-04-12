Комарова (Маркина) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Данилова ?
Мать: Немтинова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агата
Отец ребёнка: Комаров Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Комаров Захар
Отец ребёнка: Комаров Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Софья
Отец ребёнка: Комаров Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Комаров Егор
Отец ребёнка: Комаров Александр