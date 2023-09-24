Тюльдюков Федор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.03.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1982
Отец: Тюльдюков Василий Васильевич
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.02.2004
Дочь: Тюльдюкова Елизавета Федоровна
Мать ребёнка: Регер Анастасия Андреевна
Рождение ребёнка
23.08.2011
Сын: Тюльдюков Матвей Федорович
Мать ребёнка: Регер Анастасия Андреевна