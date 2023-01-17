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Белоусов Василий Игнатьевич

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Место рождения

Менделеевск, Менделеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

01.01.1919

Дата смерти

06.03.1981

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Менделеевск, Менделеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
06.03.1981
Менделеевск, Менделеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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