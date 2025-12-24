Воробьев Дмитрий Семенович
мужской, родился Вычислено 1883, Максимцево, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
умер Неизвестно
ОтецВоробьев Семен (Симион) Константинович16.05.1845 г.р.
МатьВоробьева Пелагея (Пелагия) ГригорьевнаВычислено 1853 г.р.
Супруги
Воробьева (Тютина) Анна ДаниловнаВычислено 1884 г.р.
Дети
(Воробьева) Таисия Дмитриевна29.09.1907 г.р.
Березкина (Воробьева) Елена Дмитриевна21.05.1910 г.р.Показать еще 4
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1883
Бракосочетание
06.02.1905
Рождение ребёнка
29.09.1907
Дочь: (Воробьева) Таисия Дмитриевна
Мать ребёнка: Воробьева (Тютина) Анна Даниловна
Рождение ребёнка
21.05.1910
Дочь: Березкина (Воробьева) Елена Дмитриевна
Мать ребёнка: Воробьева (Тютина) Анна Даниловна
Рождение ребёнка
09.02.1912
Сын: Воробьев Алексей Дмитриевич
Мать ребёнка: Воробьева (Тютина) Анна Даниловна
Рождение ребёнка
15.11.1913
Дочь: Воробьева Екатерина Дмитриевна
Мать ребёнка: Воробьева (Тютина) Анна Даниловна
Рождение ребёнка
18.10.1915
Дочь: (Воробьева) Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Воробьева (Тютина) Анна Даниловна
Рождение ребёнка
21.03.1918
Мать ребёнка: Воробьева (Тютина) Анна Даниловна
Смерть
Неизвестно