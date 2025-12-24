Воробьев Дмитрий Семенович Вычислено 1883 — найти родственников по фамилии на Familio

Воробьев Дмитрий Семенович

Автор
ЕЛ
Лопанова Е.

мужской, родился Вычислено 1883, Максимцево, Шуйский муниципальный район, Ивановская область

умер Неизвестно

Отец
Воробьев Семен (Симион) Константинович16.05.1845 г.р.
Мать
Воробьева Пелагея (Пелагия) ГригорьевнаВычислено 1853 г.р.
Супруги
Воробьева (Тютина) Анна ДаниловнаВычислено 1884 г.р.
Дети
(Воробьева) Таисия Дмитриевна29.09.1907 г.р.
Березкина (Воробьева) Елена Дмитриевна21.05.1910 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1883

Отец: Воробьев Семен (Симион) Константинович

Мать: Воробьева Пелагея (Пелагия) Григорьевна

Максимцево, Шуйский муниципальный район, Ивановская область

Бракосочетание
06.02.1905

Жена: Воробьева (Тютина) Анна Даниловна

Максимцево, Шуйский муниципальный район, Ивановская область

дер. Максимцево, приход Воскресенской церкви села Афанасьевское Шуйского уезда Владимирской губернии МК 1905г- записи о браке: Лист 229об-№ 8- февраль 6 – Деревни Максимцева крестьянский сын Дмитрий Симеонов Воробьев ,православного вероисповедания,первым браком-22 года/Прихода Семенова Высокова деревни Ленькова крестьянская девица Анна Данилова Тютина ,православного вероисповедания,первым браком-21 год. Лист 330-По жениху: крестьянин деревни Максимцева Василий Власенков и той же деревни крестьянский сын Иоанн Иоаннов Воробьев; по невесте: крестьянин деревни Максимцева Константин Митрофаниев и крестьянин деревни Ленькова Георгий Алексеев Курочкин.

Рождение ребёнка
29.09.1907

Дочь: (Воробьева) Таисия Дмитриевна

Мать ребёнка: Воробьева (Тютина) Анна Даниловна

Максимцево, Шуйский муниципальный район, Ивановская область

дер.Максимцево, приход Воскресенской церкви села Афанасьевское Шуйского уезда Владимирской губернии МК 1907г-записи о родившихся: Л.80об.-№54 – сентябрь 29/30 – Таисия-– Деревни Максимцева крестьянин Дмитрий Симеонов Воробьев и его законная жена Анна Данилова,оба православного вероисповедания/л.81- Той же деревни крестьянин Иоанн Симеонов Воробьев и деревни Торопихи крестьянская жена Агафия Симеонова Телегина

Рождение ребёнка
21.05.1910

Дочь: Березкина (Воробьева) Елена Дмитриевна

Мать ребёнка: Воробьева (Тютина) Анна Даниловна

Максимцево, Шуйский муниципальный район, Ивановская область

дер.Максимцево, приход Воскресенской церкви села Афанасьевское Шуйского уезда Владимирской губернии МК 1910г.-записи о родившихся: 14об-№ 25 – май 21/21 – Елена – Деревни Максимцева крестьянин Дмитрий Симеонов Воробьев и его законная жена Анна Данилова,оба православного вероисповедания/л.15- Деревни Максимцева крестьянский сын Иоанн Иоаннов Воробьев и крестьянская жена Пелагия Григорьева Воробьева.

Рождение ребёнка
09.02.1912

Сын: Воробьев Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: Воробьева (Тютина) Анна Даниловна

Максимцево, Шуйский муниципальный район, Ивановская область

дер.Максимцево, приход Воскресенской церкви села Афанасьевское Шуйского уезда Владимирской губернии МК 1912г-записи о родившихся: Лист 141об-№ 7 – февраль 9/9-Алексий-Деревни Максимцева крестьянин Дмитрий Симеонов Воробьев и его законная жена Анна Данилова,оба православного вероисповедания/лист 142-Деревни Максимцева крестьянский сын Феодор Иоаннов Воробьев и крестьянская девица деревни Ленькова Мария Алексиева Тютина

Рождение ребёнка
15.11.1913

Дочь: Воробьева Екатерина Дмитриевна

Мать ребёнка: Воробьева (Тютина) Анна Даниловна

Максимцево, Шуйский муниципальный район, Ивановская область

дер.Максимцево, приход Воскресенской церкви села Афанасьевское Шуйского уезда Владимирской губернии Восприемники л.31-Деревни Ленькова крестьянин Евфимий Данилов Тютин и д.Максимцева крестьянская жена Анастасия Космина Воробьева ГАИО г. Иваново Ф 394 Оп 11 Д 6 Л 30об 31

Рождение ребёнка
18.10.1915

Дочь: (Воробьева) Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Воробьева (Тютина) Анна Даниловна

Максимцево, Шуйский муниципальный район, Ивановская область

дер.Максимцево, приход Воскресенской церкви села Афанасьевское Шуйского уезда Владимирской губернииМК 1915г –записи о родившихся:л.99об-№ 49 – октябрь 18/18-Родители теже-/л.100-Деревни Максимцева крестьянские дети Яков Федоров Бычков и Мария Григорьева Таталина? Умерла в раннем возрасте?

Рождение ребёнка
21.03.1918

Сын: Воробьев Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Воробьева (Тютина) Анна Даниловна

Максимцево, Шуйский муниципальный район, Ивановская область

Смерть
Неизвестно

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