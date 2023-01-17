Нечитайло Никита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нечитайло Никита

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Место рождения

с. Терновка, Тышковский район, Кировоградская область, СССР

Дата рождения

1906

Дата смерти

?.10.1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Терновка, Тышковский район, Кировоградская область, СССР
Рождение ребёнка
12.12.1940

Сын: Нечитайло Борис

Мать ребёнка: Нечитайло Василина

Колоски, Сакский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
21.03.1944

Дочь: Михайлина Нина

Мать ребёнка: Нечитайло Василина

Колоски, Сакский муниципальный район, Республика Крым
Смерть
?.10.1944
Пачуки, Литовская ССР
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