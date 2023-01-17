Нечитайло Никита
Место рожденияс. Терновка, Тышковский район, Кировоградская область, СССР
Дата рождения1906
Дата смерти?.10.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Терновка, Тышковский район, Кировоградская область, СССР
Рождение ребёнка
12.12.1940
Сын: Нечитайло Борис
Мать ребёнка: Нечитайло Василина
Рождение ребёнка
21.03.1944
Дочь: Михайлина Нина
Мать ребёнка: Нечитайло Василина
Смерть
?.10.1944
Пачуки, Литовская ССР