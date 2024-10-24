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(Суворовщикова) Мария Сергеевна

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Место рождения

Saint-Pétersbourg, Russie

Дата рождения

27.02.1836

Дата смерти

16.03.1882

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1818 г.р.

Дети

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1854

Муж: Петипа Мариус Иванович

Бракосочетание с: Victor Marius Alphonse PETIPA
Рождение ребёнка
17.07.1855

Сын: Петипа Иван Мариусович

Отец ребёнка: Петипа Мариус Иванович

Рождение ребёнка
29.10.1857

Дочь: Мария Мариусовна

Отец ребёнка: Петипа Мариус Иванович

Рождение ребёнка
12.05.1876

Сын: Петипа Юлий Мариусович

Отец ребёнка: Петипа Мариус Иванович

Смерть
16.03.1882

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