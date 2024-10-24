(Суворовщикова) Мария Сергеевна
Место рожденияSaint-Pétersbourg, Russie
Дата рождения27.02.1836
Дата смерти16.03.1882
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1854
Бракосочетание с: Victor Marius Alphonse PETIPA
Рождение ребёнка
17.07.1855
Отец ребёнка: Петипа Мариус Иванович
Рождение ребёнка
29.10.1857
Дочь: Мария Мариусовна
Отец ребёнка: Петипа Мариус Иванович
Рождение ребёнка
12.05.1876
Отец ребёнка: Петипа Мариус Иванович
Смерть
16.03.1882