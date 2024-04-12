Дедова Матрена Петрова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1736
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736
Отец: Петр Евстратов
Мать: Домна Карпова
Упоминание
1748
Ивановская, Егорьевск, Московская область
ф.203, оп.747, д.148 | Исповедные Тимшино 1748
Рождение ребёнка
Около 1765
Отец ребёнка: Дедов Авксентий Карпов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Рязанской Губернии, Егорьевского уезда, Нечаевской волости дер. Тимшино