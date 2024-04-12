Дедова Матрена Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДедова Матрена Петрова

Дедова Матрена Петрова

Место рождения

Михали, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1736

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1705 г.р.

Мать

Около 1718 г.р.

Муж

Около 1740 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736

Отец: Петр Евстратов

Мать: Домна Карпова

Михали, Егорьевск, Московская область
Упоминание
1748
Ивановская, Егорьевск, Московская область
ф.203, оп.747, д.148 | Исповедные Тимшино 1748
Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Дедов Игнат Авксентьев

Отец ребёнка: Дедов Авксентий Карпов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дедов Авксентий Карпов

Смерть
Неизвестно
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рязанской Губернии, Егорьевского уезда, Нечаевской волости дер. Тимшино
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close