Вьялкина Анна Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.03.1875
Сын: Вьялкин Никифор Константинович
Отец ребёнка: Вьялкин Константин Федорович
Рождение ребёнка
04.09.1876
Дочь: Елизавета Константиновна
Отец ребёнка: Вьялкин Константин Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вьялкин Федор Константинович
Отец ребёнка: Вьялкин Константин Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно