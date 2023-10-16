Вьялкина Анна Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вьялкина Анна Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.03.1875

Сын: Вьялкин Никифор Константинович

Отец ребёнка: Вьялкин Константин Федорович

Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
04.09.1876

Дочь: Елизавета Константиновна

Отец ребёнка: Вьялкин Константин Федорович

Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вьялкин Федор Константинович

Отец ребёнка: Вьялкин Константин Федорович

Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вьялкин Константин Федорович

Смерть
Неизвестно
Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область
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