Рощин Емельян
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таисия
Мать ребёнка: Рощина Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рощин Виктор
Мать ребёнка: Рощина Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рощин Алексей
Мать ребёнка: Рощина Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рощина Евдокия
Смерть
Неизвестно