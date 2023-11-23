Лукерья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукерья Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1834 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никита Федоров

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Дарья Никитина

Отец ребёнка: Никита Федоров

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Ксения Никитина

Отец ребёнка: Никита Федоров

Рождение ребёнка
1868

Сын: Константин Никитин

Отец ребёнка: Никита Федоров

Смерть
Неизвестно

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