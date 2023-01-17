Швецова Надежда Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Швецова Надежда Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 14.09.1925 и 14.09.1927

Дочь: Антипова Анна Антоновна

Отец ребёнка: Швецов Антон

Рождение ребёнка
?.08.1929

Дочь: Клюева Мария Антоновна

Отец ребёнка: Швецов Антон

Ручьёво, Курьинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Швецов Антон

Смерть
Неизвестно
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