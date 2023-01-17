Швецова Надежда Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 14.09.1925 и 14.09.1927
Дочь: Антипова Анна Антоновна
Отец ребёнка: Швецов Антон
Рождение ребёнка
?.08.1929
Дочь: Клюева Мария Антоновна
Отец ребёнка: Швецов Антон
Ручьёво, Курьинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Швецов Антон
Смерть
Неизвестно