Строганов Павел Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Строганов Павел Александрович

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Место рождения

г. Париж, Франция

Дата рождения

18.06.1774

Дата смерти

22.06.1817

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1774

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Париж, Франция
Место жительства
С 1774
г. Париж, Франция
Место жительства
С 1779
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1787
г. Женева, Швейцария
Место жительства
С 1788
г. Париж, Франция
Место жительства
С 1790
Братцево, Всехсвятская волость, Московский уезд
Место жительства
С 1795
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
22.06.1817
г. Копенгаген, Дания
Место жительства
По 1817
г. Копенгаген, Дания
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