Строганов Павел Александрович
Место рожденияг. Париж, Франция
Дата рождения18.06.1774
Дата смерти22.06.1817
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1774
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Париж, Франция
Место жительства
С 1774
г. Париж, Франция
Место жительства
С 1779
Место жительства
С 1787
г. Женева, Швейцария
Место жительства
С 1788
г. Париж, Франция
Место жительства
С 1790
Братцево, Всехсвятская волость, Московский уезд
Место жительства
С 1795
Смерть
22.06.1817
г. Копенгаген, Дания
Место жительства
По 1817
г. Копенгаген, Дания