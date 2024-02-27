Пономаренко Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономаренко Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пономаренко Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1810

Сын: Пономаренко Иван Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Кобыжча, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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