Баратеон (Уотерс) Джендри — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баратеон (Уотерс) Джендри

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

283

Пол

Мужской

Отец

254 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
283

Отец: Баратеон Роберт

Мать: не указана

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