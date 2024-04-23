Михайлова (Ромазанова) Лилия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихайлова (Ромазанова) Лилия

Михайлова (Ромазанова) Лилия

Место рождения

Киргизия, Кочкор-Ата

Дата рождения

03.08.1954

Дата смерти

2009

Пол

Женский

Отец

1926 г.р.

Мать

1927 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1954

Отец: Рамазанов Осман

Мать: Чердакова (Чердакова) Феодосия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Клименко Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клименко Александр

Развод
Неизвестно

Муж: Михайлов Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайлов Виктор

Рождение ребёнка
27.07.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Михайлов Виктор

Смерть
2009

Мы используем куки для улучшения работы сайта.