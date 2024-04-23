Михайлова (Ромазанова) Лилия
Место рожденияКиргизия, Кочкор-Ата
Дата рождения03.08.1954
Дата смерти2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1954
Отец: Рамазанов Осман
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Клименко Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Клименко Александр
Развод
Неизвестно
Муж: Михайлов Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михайлов Виктор
Рождение ребёнка
27.07.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Михайлов Виктор
Смерть
2009