Михайлов Иван Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Михайлова Татьяна
Место жительства
1876 ст.
Кромы, Кромской муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
06.02.1876 ст.
Дочь: Михайлова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Михайлова Татьяна
Смерть
Неизвестно