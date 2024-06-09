Михайлов Иван Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихайлов Иван Николаевич

Михайлов Иван Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михайлова Татьяна

Место жительства
1876 ст.
Кромы, Кромской муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
06.02.1876 ст.

Дочь: Михайлова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Михайлова Татьяна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.