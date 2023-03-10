Фофонов (Солодовников) Любовь Филипповна
Место рождения
Дата рождения19.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.?.?
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.?.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фофонов Александр Вопрос
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев