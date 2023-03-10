Фофонов (Солодовников) Любовь Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фофонов (Солодовников) Любовь Филипповна

Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

19.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.?.?

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Солодовников (Пупыкин) Прасковья Неизвестно

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фофонов Александр Вопрос

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фофонов Александр Вопрос

Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев

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