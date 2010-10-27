Валиев Риф
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.04.1947
Дата смерти27.10.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1947
Рождение ребёнка
19.11.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Валеева Лайля
г. Казань, Татарстан
Рождение ребёнка
19.09.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Валеева Лайля
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Валеева Лайля
Смерть
27.10.2010