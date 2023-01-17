Матохина Екатерина Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатохина Екатерина Даниловна

Матохина Екатерина Даниловна

avatar

Место рождения

Матохино, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1762

Дата смерти

1792

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Матохино, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
1782

Муж: Матохин Иван Фетисович

Рождение ребёнка
1784

Сын: Матохин Степан Иванович

Отец ребёнка: Матохин Иван Фетисович

Матохино, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Матохин Александр Иванович

Отец ребёнка: Матохин Иван Фетисович

Матохино, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Матохина Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Матохин Иван Фетисович

Матохино, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Матохин Климент Иванович

Отец ребёнка: Матохин Иван Фетисович

Матохино, Рыльский муниципальный район, Курская область
Смерть
1792
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close