Матохина Екатерина Даниловна
Место рождения
Дата рождения1762
Дата смерти1792
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1782
Рождение ребёнка
1784
Отец ребёнка: Матохин Иван Фетисович
Рождение ребёнка
1788
Сын: Матохин Александр Иванович
Отец ребёнка: Матохин Иван Фетисович
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Матохина Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Матохин Иван Фетисович
Рождение ребёнка
1791
Отец ребёнка: Матохин Иван Фетисович
Смерть
1792