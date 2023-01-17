Гарагуля (Смолина) Прасковья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гарагуля (Смолина) Прасковья Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1897 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
После 1917

Муж: Гарагуля Константин Михайлович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
По дате переезда в Челябинск. Фотография Константина и Прасковьи Гарагулей: https://pomni.is74.ru/person/28420/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F+%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%... Показать все
Рождение ребёнка
18.09.1922

Дочь: Петрова Вера Константиновна

Отец ребёнка: Гарагуля Константин Михайлович

Родилась в Полтавской области. Прасковья Смолина - приёмная мать.
Смерть
Неизвестно
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