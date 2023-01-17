Гарагуля (Смолина) Прасковья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
После 1917
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
По дате переезда в Челябинск. Фотография Константина и Прасковьи Гарагулей: https://pomni.is74.ru/person/28420/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F+%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%... Показать все
Рождение ребёнка
18.09.1922
Дочь: Петрова Вера Константиновна
Отец ребёнка: Гарагуля Константин Михайлович
Родилась в Полтавской области. Прасковья Смолина - приёмная мать.
Смерть
Неизвестно