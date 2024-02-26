Чурилина Наталья Кирилова (Вна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1710
Дата смертиОколо 1755
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1743
Сын: Чурилин Павел Ануфриев (Ич)
Отец ребёнка: Чурилин Ануфрей Артемьев (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1747
Дочь: Василиса Ануфриева (Вна)
Отец ребёнка: Чурилин Ануфрей Артемьев (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1749
Сын: Чурилин Данила Ануфриев (Ич)
Отец ребёнка: Чурилин Ануфрей Артемьев (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1753
Сын: Чурилин Моисей Ануфриев (Ич)
Отец ребёнка: Чурилин Ануфрей Артемьев (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Около 1755