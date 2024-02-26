Чурилина Наталья Кирилова (Вна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чурилина Наталья Кирилова (Вна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1710

Дата смерти

Около 1755

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1710

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1743

Сын: Чурилин Павел Ануфриев (Ич)

Отец ребёнка: Чурилин Ануфрей Артемьев (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1747

Дочь: Василиса Ануфриева (Вна)

Отец ребёнка: Чурилин Ануфрей Артемьев (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1749

Сын: Чурилин Данила Ануфриев (Ич)

Отец ребёнка: Чурилин Ануфрей Артемьев (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1753

Сын: Чурилин Моисей Ануфриев (Ич)

Отец ребёнка: Чурилин Ануфрей Артемьев (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чурилин Ануфрей Артемьев (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Около 1755
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