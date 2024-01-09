Екатерина (Катерина)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Афанасий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1834
Сын: Перов Афанасий
Отец ребёнка: Перов Савва (Савелий)
Рождение ребёнка
1842
Сын: Перов Василий
Отец ребёнка: Перов Савва (Савелий)
Рождение ребёнка
1844
Сын: Перов Михаил
Отец ребёнка: Перов Савва (Савелий)
Рождение ребёнка
11.06.1845
Сын: Перов Прокопий
Отец ребёнка: Перов Савва (Савелий)
Верхняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1848
Сын: Перов Ксеновонт
Отец ребёнка: Перов Савва (Савелий)
Рождение ребёнка
1853
Сын: Перов Владимир
Отец ребёнка: Перов Савва (Савелий)
Смерть
Неизвестно