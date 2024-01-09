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Екатерина (Катерина)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Афанасий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перов Савва (Савелий)

Рождение ребёнка
1834

Сын: Перов Афанасий

Отец ребёнка: Перов Савва (Савелий)

Рождение ребёнка
1842

Сын: Перов Василий

Отец ребёнка: Перов Савва (Савелий)

Рождение ребёнка
1844

Сын: Перов Михаил

Отец ребёнка: Перов Савва (Савелий)

Рождение ребёнка
11.06.1845

Сын: Перов Прокопий

Отец ребёнка: Перов Савва (Савелий)

Верхняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Перов Ксеновонт

Отец ребёнка: Перов Савва (Савелий)

Рождение ребёнка
1853

Сын: Перов Владимир

Отец ребёнка: Перов Савва (Савелий)

Смерть
Неизвестно

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