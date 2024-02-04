Волковы (Волков) Андрей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волковы (Волков) Андрей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Около 1959

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Родился Волков Андрей Александрович в Вологодской обл, Усть-Кубинского р-на, д. Шишкино. В те года Кадниковский уезд, Аксентьевская волость. Два сына от первой жены-Александр 1922 гр и Николай 1925 гр... Показать все
Смерть
Около 1959

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