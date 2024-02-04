Волковы (Волков) Андрей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смертиОколо 1959
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Родился Волков Андрей Александрович в Вологодской обл, Усть-Кубинского р-на, д. Шишкино. В те года Кадниковский уезд, Аксентьевская волость. Два сына от первой жены-Александр 1922 гр и Николай 1925 гр... Показать все
Смерть
Около 1959