Романова (Головушкина) Анастасия Яковлевна
Место рождения
Дата рождения18.12.1885
Дата смерти1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1885
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Пеункова Нина Владимировна
Отец ребёнка: Романов Владимир Иванович
Рождение ребёнка
1910
Сын: Романов Константин Владимирович
Отец ребёнка: Романов Владимир Иванович
Рождение ребёнка
1913
Сын: Романов Александр Владимирович
Отец ребёнка: Романов Владимир Иванович
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Романова Александра Владимировна
Отец ребёнка: Романов Владимир Иванович
Рождение ребёнка
1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Романов Владимир Иванович
Рождение ребёнка
?.04.1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Романов Владимир Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
сельское хоз-во
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1975