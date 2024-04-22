Романова (Головушкина) Анастасия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова (Головушкина) Анастасия Яковлевна

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Место рождения

Ладыгино, Ярославский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

18.12.1885

Дата смерти

1975

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1885

Отец: Головушкин Яков Григорьевич

Мать: Головушкина Клавдия Евграфовна

Ладыгино, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Пеункова Нина Владимировна

Отец ребёнка: Романов Владимир Иванович

Ладыгино, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Романов Константин Владимирович

Отец ребёнка: Романов Владимир Иванович

Ладыгино, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Романов Александр Владимирович

Отец ребёнка: Романов Владимир Иванович

Ладыгино, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Романова Александра Владимировна

Отец ребёнка: Романов Владимир Иванович

Ладыгино, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Романов Владимир Иванович

Ладыгино, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
?.04.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Романов Владимир Иванович

Ладыгино, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романов Владимир Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
сельское хоз-во
Место жительства
Неизвестно
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Смерть
1975
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
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